Brezilya ile Senegal geçtiğimiz hafta hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelmişlerdi. maçın ardından Real Madrid'in yıldızı Rodrygo ile Galatasaray'da forma giyen Ismail Jakobs'un samimi görüntüleri dikkat çekmişti.

Rodrygo, Ismail Jakobs ile formasını değiştirmiş ve iki futbolcu sosyal medyadan takipleşmeye başlamıştı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Galatasaraylı taraftarlar, Rodrygo'nun sosyal medya hesabına adeta hücum etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Brezilyalı yıldızın paylaşımlarının altına "Come to Galatasaray" yazılmaya başlandı.

GALATASARAY TARAFTARI İÇİN KONUŞMUŞTU

Rodrygo, 3 yıl önce ESPN Brezilya'ya verdiği röportajda bugüne kadar kendisini en fazla etkileyen rakip takım taraftarının Galatasaray'da olduğunu söylemişti.