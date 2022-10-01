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  • Esra Erol'un yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Rolü görenleri şaşkına çevirdi

Esra Erol'un yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Rolü görenleri şaşkına çevirdi

Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce oynadığı dizide kocasının aldatan bir kadını canlandırması, hayranlarında şaşkınlık yarattı.

Galeri Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 09:29
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Esra Erol'un yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Rolü görenleri şaşkına çevirdi

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Esra Erol'un yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Rolü görenleri şaşkına çevirdi

Televizyon ekranlarında gündüz kuşağının sevilen isimleri arasında yer alan Esra Erol, yeni sezonda da ekrana gelmeye devam ediyor.

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Esra Erol'un yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Rolü görenleri şaşkına çevirdi

Erol'un programı ve sosyal medya paylaşımları zaman zaman gündem olurken, ünlü sunucu bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

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Esra Erol'un yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Rolü görenleri şaşkına çevirdi

Esra Erol'un yıllar önce Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kalp Gözü adlı dizide rol aldığı ortaya çıktı.

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Esra Erol'un yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Rolü görenleri şaşkına çevirdi

Ancak Erol'un bu dizide canlandırdığı rol, çok dikkat çekti.

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Esra Erol'un yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Rolü görenleri şaşkına çevirdi

Erol'un dizide kocasını aldatan ve çeşitli oyunlar çeviren bir kadını oynadığı görüldü.

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Esra Erol'un yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Rolü görenleri şaşkına çevirdi

Ünlü sunucunun daha önce Cennet Mahallesi'nde rol aldığı ortaya çıkmıştı.

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Esra Erol'un yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Rolü görenleri şaşkına çevirdi

Ancak Erol'un Kalp Gözü adlı dizide böyle bir rolü canlandırdığını duyan hayranları şaşkınlık yaşadı.

9/22
Esra Erol'un yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Rolü görenleri şaşkına çevirdi

Konuyla ilgili çok sayıda da yorumda bulunuldu.

10/22
Esra Erol'un yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Rolü görenleri şaşkına çevirdi

İşte Esra Erol'un oynadığı bölümden bir kare..

11/22
Esra Erol'un yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Rolü görenleri şaşkına çevirdi

12/22
Esra Erol'un yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Rolü görenleri şaşkına çevirdi

13/22
Esra Erol'un yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Rolü görenleri şaşkına çevirdi

14/22
Esra Erol'un yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Rolü görenleri şaşkına çevirdi

15/22
Esra Erol'un yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Rolü görenleri şaşkına çevirdi

16/22
Esra Erol'un yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Rolü görenleri şaşkına çevirdi

17/22
Esra Erol'un yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Rolü görenleri şaşkına çevirdi

18/22
Esra Erol'un yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Rolü görenleri şaşkına çevirdi

19/22
Esra Erol'un yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Rolü görenleri şaşkına çevirdi

20/22
Esra Erol'un yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Rolü görenleri şaşkına çevirdi

21/22
Esra Erol'un yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Rolü görenleri şaşkına çevirdi

22/22
Esra Erol'un yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Rolü görenleri şaşkına çevirdi

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