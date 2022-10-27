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Esra Erol canlı yayında sinirlerine hakim olamadı. Konuğunu stüdyodan kovdu

Eşini ve çocuğunu terk edip başka bir kadınla ilişki yaşayan adamın sözleri Esra Erol'u çileden çıkardı. delirtti. "Seni tanıyıp evlendiğim gün için çok pişmanım" diyen adamın tavrına sinirlenen Erol konuğunu stüdyodan kovdu.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 12:37
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Esra Erol konuğunu stüdyodan kovdu! Canlı yayında sinirlerine hakim olamadı

Esra Erol canlı yayında sinirlerine hakim olamadı. Konuğunu stüdyodan kovdu
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ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programında tansiyon yine yükseldi. Zehra Hanım, eşi Orçun Bey'in evi terk ederek yasak aşkıyla davullu zurnalı bir düğün yaptığını duyunca canlı yayına geldi.

Çocuğunun velayetini alma şartıyla boşanma kararı alan Zehra Hanım'la Orçun Bey yüzleşti. Karısını terk edip yasak aşkıyla düğün yapan adamın sözleri Esra Erol'u çileden çıkardı.

"ZEHRA'YI HAYATIMA ALDIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

Boşanma kararından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Orçun Bey "Çok pişmanım. Zehra'yı tanıdığım güne çok pişmanım. Zehra'yı hayatıma aldığım ve onunla evlendiğim için çok pişmanım. Bu saatten sonra Zehra'yla hiç işim yok" ifadelerini kullandı.

ESRA EROL'U ÇİLEDEN ÇIKARAN SÖZLER

Yasak aşkına davullu zurnalı düğün yapacağını daha açıklayan Orçun Bey'in sözlerine sinirlenen Esra Erol ise canlı yayında öfkeden deliye döndü.

Erol, "Hiç utanmıyor musunuz bu cümleleri kurarken? Size yazıklar olsun. Birazcık insanlık, edep ve vicdan... Sizden bir pirinç tanesinden daha küçük bir insanlık taşımanızı isterdim. Bu insan sizin çocuğunuzun annesi. Babam 'bazı insanlar belaya çabuk ulaşsın diye Allah onun önünde çakıl taşlarını kaldırırmış çabuk ulaşsın diye' derdi. Sizin hikayenizi de öyle görüyorum. Bazen bana 'Nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsunuz' diyorsunuz ya... Bazen kalamıyorum. Sinirlerime hakim olamıyorum. Teşekkür edip helallik alamıyorsun" ifadelerini kullandı.

STÜDYODAN KOVDU

Yayındaki avukatla da gerilen Orçun Bey'in cevaplarından rahatsız olan ünlü sunucu, "Allah'ınızdan bulun. Çık git. Çıkar mısın stüdyodan. Bu kadar da olmaz biraz insanlık ya. Bu kadar mı ar damarımızı çatladı, bu kadar mı utanmaz olduk ya" diyerek konuğu stüdyodan kovdu.

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