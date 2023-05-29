Roma Dybala'yı bekliyor

Paulo Dybala'dan Roma'yı sevindirecek haber geldi.

Geçtiğimiz haftalarda antrenman sırasında sağ ayak bileğine aldığı darbeyle sakatlanan Dybala Sporx'in haberine göre sahalara geri dönüyor.

Sakatlığı dolayısıyla ligde Bologna, Salernitana, Fiorentina, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nde de Bayer Leverkusen'e karşı forma giyemeyen Arjantinli oyuncunun takımla beraber antrenmanlara başladığı ve ayak bileğinde ağrı hissetmediği belirtildi.

Yıldız oyuncunun 31 Mayıs Çarşamba akşamı Budapeşte'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi Final karşılaşmasında sahada olabileceği bildirildi.

Roma formasıyla bu sezon 36 karşılaşmaya çıkan Dybala, 16 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.