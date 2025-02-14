Romanya ordusunda deprem: Üst düzey general soruşturma altına alındı

Romanya'nın ordusundaki en büyük yolsuzluk skandallarından biri, yerel yargı ve askeri savcıları harekete geçirdi. Romanya Savcılığı'nın Antikorsiyon Dairesi (DNA), orduyu hedef alarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma, 22 arama ve 21 kişinin sorgulanmasını içeriyor. Üç yıldızlı bir generalin de aralarında bulunduğu yetkililer, devlet fonlarının nasıl harcandığını açıklamak zorunda kalacaklar.

Büyük Yolsuzluk Suçlamaları ve Soruşturmanın Derinlikleri

Soruşturmanın merkezinde, Romanya Ordusu'nun lojistik komutanlığının başındaki General Cătălin Ștefăniță Zisu yer alıyor. General Zisu, Ghencea Askeri Mezarlığı’nın yeniden düzenlenmesi işlerinde usulsüzlükler yapmakla suçlanıyor. Bakanlık, projeye ayrılan kamu fonlarının nasıl kullanıldığını denetlemek için başlatılan soruşturmada, milyonlarca leulık kaybı gözler önüne serdi.

Savcılık, mezarlıkta gerçekleştirilen çalışmaların çoğunun sahte olduğunu ve yüksek tutarlı ödeme taleplerinin, şüpheli bir ihale kazananı olan bir şirkete gittiğini belirtiyor. Bu durum, devletin 12 milyon leulık zarara uğramasına yol açtı. Şüpheler üzerine başlatılan soruşturma, yaklaşık bir yıldır devam ediyor ve şu an itibarıyla arama yapılan 22 farklı noktada önemli deliller toplanıyor.

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Soruşturmanın Genişlemesi ve Yargı Süreci

Soruşturma sonrası 21 kişi, general de dahil olmak üzere, askeri savcılığa ifade vermeye çağrılacak. Bu kişiler, devletin parasının nasıl harcandığı konusunda sorguya alınacak. Savcılar, usulsüzlüklerin boyutunu tam olarak belirlemek için daha fazla bilgi toplamaya devam ediyor. Verilen ifadeler, gelecekteki yasal işlemlerin yönünü belirleyecek.

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Potansiyel Önleyici Tedbirler

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, toplanan delillere göre bazı sanıklar hakkında önleyici tedbirler alınabilir. Askeri savcılık, olaya karışan herkesin adalet önüne çıkarılmasını sağlamaya kararlı. Bu süreç, Romanya'da sadece ordu içindeki yolsuzlukları değil, aynı zamanda kamu görevlilerinin hesap verebilirliğini sorgulayan bir dönüm noktası olabilir.

Bu olay, ordudaki yüksek rütbeli bir generalin yolsuzlukla suçlanmasıyla, Romanya'da büyük bir güven kaybına neden oldu. Devletin en hassas alanlarında bile yolsuzluğun ne kadar derinlere inebileceğini gösteriyor.