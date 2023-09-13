Romanya Sırbistan maçında ortalık karıştı. Açılan pankart maçın önüne geçti

Romanya-Kosova maçında ev sahibi takımın taraftarları kale arkasında, "Kosova Sırbistan'dır" pankartını açınca Kosovalı oyuncular maçı bırakıp soyunma odasına gitti ve sonrasında maç 50 dakika durdu.

Romanya Sırbistan maçında ortalık karıştı. Açılan pankart maçın önüne geçti

Romanya ile Kosova, EURO 2024 Elemeleri I Grubu 6. maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşma; golsüz eşitlikle devam ederken, 15. dakikada açılan 'Kosova Sırbistan'dır' pankartı ve Romanya tribünlerinde çıkan olaylar nedeniyle durduruldu.

Kosovalı futbolcular, bu durum sonrasında soyunma odasına gitti.

Romanya ve Kosova temsilcileri arasında maçla ilgili karar için toplantı gerçekleştirildi.

Yapılan toplantı sonrasında maça devam etme kararı alındı ve oyuncuların sahaya dönmesiyle birlikte müsabaka kaldığı yerden yeniden başladı.

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