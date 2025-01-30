Romanya şokta: Seçim sonuçlarına uluslararası yargıya taşınıyor

6 Aralık'ta Romanya'da yapılan başkanlık seçimlerinin iptaline dair tartışmalar devam ederken, Călin Georgescu ve avukatları büyük bir adım attı. Geçtiğimiz günlerde, Georgescu’nun avukatları, seçimlerin iptaline dair yapılan kararın hukuksuz olduğunu iddia ederek, bir başvuru da Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (CPI) yapma kararı aldı. Bu, söz konusu iptale karşı yürütülen geniş kapsamlı hukuk mücadelesinin son adımını oluşturuyor.

VENEDİK KOMİSYONU VE İPTAL KARARININ YARGILAMASI

Venedik Komisyonu, Romanya’daki başkanlık seçimlerinin iptaline ilişkin yaptığı değerlendirmede, mahkemelerin bu tür kararlar alırken daha fazla şeffaflık sağlamaları gerektiğini belirtti. Ancak komisyon, iptal kararının hukuka aykırı olduğuna dair bir açıklama yapmadı ve söz konusu iptali durdurma yetkisini de kendinde görmedi. Venedik Komisyonu’nun verdiği bu görüş, Georgescu’nun avukatları tarafından bir zafer olarak kabul edildi ve bu durumu kullanarak uluslararası arenada daha büyük bir mücadele başlatıldı.

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ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ'NE YAPILAN BAŞVURU

Georgescu'nun avukatları, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, kararın arkasındaki siyasi ve hukuki eksiklikleri vurgulamayı hedefliyor. Özellikle, Romanya Anayasa Mahkemesi (CCR) ve Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis’i hedef alan bu başvuru, seçimlerin iptaline yönelik kararın, halk iradesine darbe niteliğinde olduğunu savunuyor. Bu başvuruyla birlikte, Georgescu’nun destekçileri, seçim sonuçlarının iptali konusunda ciddi hukuki delillerin eksik olduğuna dikkat çekiyor.

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UlUSLARARASI HUKUK BOYUTUNDA YENİ GELİŞMELER

Georgescu'nun avukatlarının başvurusu, sadece yerel değil, uluslararası bir mesele haline gelmiş durumda. Romanya'daki seçim iptaliyle ilgili hukuki tartışmalar, Avrupa'dan başka kıtalara yayılabilir. Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yapılan başvurunun ardından, uluslararası toplumda geniş bir yankı uyandırması bekleniyor. Georgescu’nun kampanyası, seçimlerin meşruiyetine dair ciddi bir sorgulama başlatmış olabilir.

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AVUKATLAR, HUKUKİ SÜREÇTE ÇEŞİTLİ STRATEJİLER İZLİYOR

Georgescu’nun avukatları, sadece Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa'daki diğer ilgili kurumlara da başvurular yapmayı planlıyorlar. Bu, sürecin daha da büyüyüp, uluslararası hukuk çerçevesinde ele alınması anlamına geliyor. Seçimlerin iptaliyle ilgili hukuki mücadele, Romanya’da yaşanan bu tartışmalara çok daha geniş bir bakış açısı getirebilir.

ROMANYA'DA HUKUKİ SÜRECİN DURUMU

Romanya’daki seçim iptaliyle ilgili hukuki süreç halen devam ediyor. Özellikle, 6 Aralık’taki seçim sonuçları iptal edildikten sonra ortaya çıkan belirsizlikler, halkın büyük kısmında derin endişelere yol açtı. Georgescu ve destekçileri, bu hukuki süreçte, siyasi müdahalelerin önüne geçilmesi gerektiğini savunuyor. Călin Georgescu’nun adaylığı, seçim süreci boyunca çok tartışıldı ve nihayetinde yapılan iptal kararları, bu tartışmaların temelini oluşturdu.