Romanya'da anketlerden Călin Georgescu önde çıktı

București Belediye Başkanı Nicușor Dan, geçtiğimiz pazar günü, bu yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı. Anket, yalnızca politikacıların tanınırlık seviyelerini değil, aynı zamanda Romanyalıların bu isimlere yönelik güvenini ve oy verme niyetlerini ölçmeyi amaçlıyordu.

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Dan’ın paylaştığı verilere göre, Călin Georgescu, Romanya’daki en yüksek güven oranına sahip politikacı olarak öne çıkıyor. Georgescu'nun güven oranı %36 ile %38 arasında değişirken, onu %26 ile %28 arasında güven oranına sahip olan George Simion, Ilie Bolojan ve Nicușor Dan izliyor.

Oy verme niyeti konusuna gelindiğinde ise Georgescu'nun durumu yine dikkat çekici. Eğer cumhurbaşkanlığına aday olursa, oy oranı %40’ın üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Aynı anket, eski Cumhurbaşkanı Crin Antonescu ve Nicușor Dan’ın ise %15 ile %25 arasında bir destek alacağını gösteriyor. Ancak, bu sonuçların bayram dönemine denk gelen bir süreçte toplandığını belirten Dan, henüz istikrara kavuşmamış olduğunu vurguladı.

Nicușor Dan ayrıca, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sadece partiler arasındaki bir yarış değil, kişisel bir rekabet olduğunu belirtti. Kendisinin de yarışa devam edeceğini söyleyen Dan, mevcut koalisyonun ortak bir aday belirlemesi durumunda, partilerden destek almasının pek olası olmadığını belirtti. Ayrıca, sosyal demokrat Parti'nin başkanı Marcel Ciolacu'nun adaylığına dair görüşlerini de paylaşarak, Ciolacu'nun başkanlık yarışında zorlanabileceğini ifade etti.

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Nicușor Dan’ın bu açıklamaları, Călin Georgescu'nin Romanya’daki cumhurbaşkanlığı yarışındaki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Eğer Georgescu adaylığını koyarsa, seçmen desteği anlamında büyük bir avantajı olacak gibi görünüyor.