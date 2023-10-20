Romanya'da 'Türk Dili' Konferansı düzemlendi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Köstence Ovidius Üniversitesinin ev sahipliğinde, Romanya Demokrat Türk Birliğinin (RDTB) katkısıyla düzenlenen konferansa 6 ülkeden 70 civarında bilim insanı katıldı.

Köstence'deki konferansın açılışında Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Türkiye’nin Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul, TİKA Romanya Koordinatörü Hasan Burak Ceran, Bükreş Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Serpil Murtezaoğlu, Romanya Müftüsü Yusuf Murat, Köstence Vali Yardımcısı Şenol Ali, YEE Koordinatörü Mustafa Yıldız, Türkiye Maarif Vakfı Romanya Temsilcisi Alpaslan Ateş, RDTB Başkanı Başkanı Osman Fedbi, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Turan, Bükreş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Liviu Franga, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alina Buzatu, Ovidius Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dan Marcel Iliescu, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda soydaş yer aldı.

Büyükelçi Altan, açılış konuşmasında konferansın, cumhuriyetin 100. yılında düzenlenmesi dolayısıyla ayrı önem taşıdığının altını çizerek, Türk diline gösterilen ilgiyi anlattı.

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik de son yüzyılda Balkanlar ve Türkiye hakkındaki bilimsel yaklaşımların ifade edileceği programın ufuk açıcı ve yol gösterici olacağını, Balkan coğrafyasıyla Türkiye arasındaki ilişkilerin kopmaz bağlarla kurulu olduğunun daha net kavranacağını söyledi.

Türkçenin Balkan dilleriyle etkileşiminin çok sayıda bilimsel çalışmada incelendiğini ifade eden Çevik, bu bilimsel çalışmalarda Yunancada 3 binin, Sırpçada 9 binin ve Bulgarcada 5 binin üzerinde Türkçe kelimenin varlığından söz edildiğini ve Arnavutçada her üç kelimeden birinin Türkçe kökenli olduğunu gördüklerini dile getirdi.

Türk kültür ve medeniyetinin, ulaştığı zirvede Balkanların katkısının görmezlikten gelinemediğini, Orta Asya’dan taşınan ve mahalli unsurlarla, İslami değerlerle ve inanç biçimiyle, bütün bunlarla beraber Batı'dan gelen tesirleri de taşıyarak göz kamaştırıcı özellik edindiğini anlatan Çevik, Türk dili, kültürü ve medeniyeti meselesinin küresel çapta önem taşıdığını söyledi.

Daha sonra Yunus Emre Enstitüsünce hazırlanan "Türk Evleri" resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

YEE Romanya Koordinatörü Yıldız, sergideki resimlerle ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

OVİDİUS ÜNİVERSİTESİNDE TÜRK GÜNÜ

Daha sonra Ovidius Üniversitesinin ev sahipliğinde, Köstence Başkonsolosluğunun himayesinde Türk Günü düzenlendi.

Etkinlikte TİKA Bükreş Ofisi, YEE, Maarif Okulu, RDTB ile Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği, çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.