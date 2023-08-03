Ronaldo golü attı. Al-Nassr gruplardan çıktı

Al-Nassr Arap Kulüpler Kupası Şampiyonası grup maçında Mısır temsilcisi Zamalek ile karşılaştı. Ronaldo'nun attığı gol sayesinde rakibiyle berabere kalan Al-Nassr kazanılan1 puan ile gruplardan çıkmayı garantiledi

Ronaldo golü attı. Al-Nassr gruplardan çıktı

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr, Arap Kulüpler Kupası Şampiyonası grup maçında Mısır temsilcisi Zamalek ile karşı karşıya geldi.

BERABERLİK GOLÜNÜ RONALDO ATTI
Al-Nassr’ın ev sahipliği yaptığı maç 1-1’lik skor ile sona erdi. Zamalek'in golünü 53. dakikada penaltıdan Zizo kaydederken Al Nassr'ın beraberlik golünü ise 87. dakikada Portekiz yıldız Cristiano Ronaldo kaydetti.

GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİLER
Bu sonuçla beraber Al Nassr 5 puana ulaşarak, 7 puana sahip Al Shabab'ın arkasında 2. olarak gruptan çıkmayı garantilerken, Zamalek 4 puanla 3. sırada kaldı.

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