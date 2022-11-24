Gana karşısında Portekiz'i Ronaldo'nun nasıl kurtardığını açıkladı

Bu nasıl bir 65 dakikaydı yarabbi.

Futbol adına bu kadar kısır, bu kadar fakir, bu kadar zevksiz bir 65 dakika Dünya Kupaları tarihinde belki de bugüne kadar yaşanmamıştı.

Portekiz de, Gana da sanki seyirciyi uyutmak için sahaya çıkmıştı.

Adeta uyuşturulmuş gibiydiler.

Antik Çağ'da bağbozumu festivallerinde tiyatrocular şaraptan sarhoş olunca, seyirci onları ayıltmak için var gücüyle alkış yağmuruna tutardı.

Alkış bir takdir eylemi değil uyarıydı.

Tribünlerde 65 dakika boyunca Portekizli ve Ganalı taraftarlar büyük bir çoşkuyla futbolcularını alkışladılar, uyanmaları için ama nafile.

Sahadakiler derin uykudaydılar.

Allah aşkına, koskoca 65 dakikada Ronaldo'nun ofsayt gerekçesiyle geçersiz olan golünden başka ne vardı?

Hiçbir şey.

Ömrümüzden 65 dakika çaldılar.

Çorak tarlada bile birkaç ayrık otu biter. Güzelim sahada çimden başka biten birşey yoktu.

Portekiz'in Nobel ödüllü yazarı Jose Saramago

"Körlük" romanında "Papaz giysisi giymekle papaz olunmadığı gibi, eline asa almakla da kral olunmaz, bu gerçeği hiç unutmamak gerekir" diye yazmıştı.

Ustaya saygısızlık olmasın ama ben de bir ekleme yapmak istiyorum.

"Forma giymekle futbolcu olunmuyor."

Yıldızlar karanlıkta parlarlar.

"Gece ne kadar karanlıksa, yıldızlar o kadar parlaktır" demişti filozof Thales.

Futbol adına bu kara gecede Ronaldo, Sirius yıldızı gibi parladı.

65. dakikada penaltıyı resmen aldı, usta vuruşla golü attı.

Bu gol Ronaldo'yu 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu yaptı.

Bu gol sahadaki diğer futbolculara da, teknik adamlara da "uyanın" alarmıydı.

O andan itibaren sahada futbol konuşmaya başladı.

Goller arka arkaya yağdı.

Bir Gana atasözü şöyle der.

"Bir fırsat geldiğinde değerlendirmezsen, bir daha gelmez."

Gana 73.dakikada Portekiz savunmasının inanılmaz hatasından bulduğu fırsatı değerlendirerek skoru eşitledi.

Bu dünya kupasında Fenerbahçeli futbolcuların gol atması moda oldu adeta.

Valencia, Batshuayi'den sonra bu kez eski bir Fenerbahçeli Ganalı Ayew'di golün sahibi.

Ama kaptan Ronaldo uyandırma servisi görevini iyi yapmıştı.

Portekiz Felix ve Rafaelle iki dakika içinde arka arkaya iki golle skoru 3-1'e getirdi.

Portekiz teknik direktörü Santos, maçı garantiye almışcasına yıldızı Ronaldo'yu kenara çekti.

Ronaldo çıkınca Gana 89'da Bukari ile maçın skorunu 3-2 yaptı.

Kesin olan birşey var. Bu gece Portekiz'i ipten alan isim Ronaldo'ydu.

Ya o olmasaydı?

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