Ronaldo'dan Jota'ya duygusal veda: 'Hiç mantıklı değil'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ronaldo'dan Jota'ya duygusal veda: 'Hiç mantıklı değil'

Cristiano Ronaldo, trafik kazasında hayatını kaybeden takım arkadaşı Diogo Jota için duygusal bir mesaj paylaştı.

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, İspanya'da geçirdiği trafik kazasından kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden Liverpool'un 28 yaşındaki futbolcusu Diogo Jota için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Milli takımdan arkadaşı Jota'nın ölümü için "Hiç mantıklı değil" diyen Ronaldo şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Milli Takım'da beraberdik ve şimdi evlendiniz. Ailene, eşine ve çocuklarına başsağlığı diliyorum ve size dünyadaki tüm gücü diliyorum. Her zaman yanlarında olacağını biliyorum. Huzur içinde yatın, Diogo ve André. Hepimiz sizi özleyeceğiz."

Görüntüler ortaya çıktı: Jota'nın öldüğü kazanın sebebi belli olduGörüntüler ortaya çıktı: Jota'nın öldüğü kazanın sebebi belli oldu

Futbol dünyası yasta: Ezeli rakiplerinden Jota için başsağlığı mesajıFutbol dünyası yasta: Ezeli rakiplerinden Jota için başsağlığı mesajı

Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı hayatını kaybettiLiverpool'un dünyaca ünlü yıldızı hayatını kaybetti

Son Haberler
Samsun’daki riskli yapı sayısı açıklandı
Samsun’daki riskli yapı sayısı açıklandı
Harkiv ve Donetsk'te 2 yerleşim yeri Rusya kontrolüne geçti
Harkiv ve Donetsk'te 2 yerleşim yeri Rusya kontrolüne geçti
Gürcü enflasyonu son 2 yılın zirvesinde
Gürcü enflasyonu son 2 yılın zirvesinde
Henüz beş yaşında! Köyü yanmaktan kurtardı
Henüz beş yaşında! Köyü yanmaktan kurtardı
Güney Afrika PMI Endeksi kritik eşiğe yaklaştı
Güney Afrika PMI Endeksi kritik eşiğe yaklaştı