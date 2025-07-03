Ronaldo'dan Jota'ya duygusal veda: 'Hiç mantıklı değil'

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, İspanya'da geçirdiği trafik kazasından kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden Liverpool'un 28 yaşındaki futbolcusu Diogo Jota için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Milli takımdan arkadaşı Jota'nın ölümü için "Hiç mantıklı değil" diyen Ronaldo şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Milli Takım'da beraberdik ve şimdi evlendiniz. Ailene, eşine ve çocuklarına başsağlığı diliyorum ve size dünyadaki tüm gücü diliyorum. Her zaman yanlarında olacağını biliyorum. Huzur içinde yatın, Diogo ve André. Hepimiz sizi özleyeceğiz."

Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir… pic.twitter.com/H1qSTvPoQs — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 3, 2025

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