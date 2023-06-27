Ronaldo'nun parmakları dikkat çekti. Ne olmuş öyle?

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Ronaldo, sosyal medyadan yatındaki fotoğrafını paylaştı. Ancak takipçilerinin gözünden ayak parmakları kaçmadı.

Ronaldo'nun parmakları dikkat çekti. Ne olmuş öyle?

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Portekizli dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, tatilini geçirdiği lüks yatından bir fotoğraf paylaştı.

Instagram'da 600 milyona yakın takipçisi bulunan Ronaldo'nun fotoğrafta ayak parmaklarının görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Ronaldo'nun aya parmaklarındaki tırnakları boyalıydı.

Alman Bild kanalına göre bu boya oje değil. Sporcuları mantar ve bakterilerden koruyan bir tabaka.

Pek çok sporcunun da terleme nedeniyle oluşan mantar ve bakterilerden korunmak için bunu yaptığı belirtiliyor.

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