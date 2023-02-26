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Galatasaray Ronaldo'nun takımı Al Nassr'la karşı karşıya gelebilir!

Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Juan Mata ve Dries Mertens gibi yıldızların yanına Zaniolo transferini de ekleyen Galatasaray Avrupa'da gündemde. Sarı - Kırmızılıların yeni hedefi ise Di Maria oldu.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 14:27
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Ronaldo'nun takımının rakibi Galatasaray

Galatasaray Ronaldo'nun takımı Al Nassr'la karşı karşıya gelebilir!
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Sarı - Kırmızılılar Arjantinli yıldız oyuncu için Ronaldo'nun takımıyla karşı karşıya gelebilir.
Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlayan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, yaz transfer döneminde de Di Maria'yı kadrosuna katmak istiyor.

Suudi basınında çıkan haberlere göre ise, Al-Nassr'ın en büyük rakibi bu transferde Galatasaray.

Sarı-kırmızılıların da Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak istediği ve ara transfer döneminde bu transfer için yoğun bir uğraş verdiği hatırlatıldı. Galatasaray'ın sezonun bitmesinin ardından Di Maria için yeniden devreye gireceği ifade edildi.

Di Maria'nın Juventus ile yeni bir sözleşme de imzalayabileceği öne sürülürken, yıldız futbolcuya bir diğer talip olarak Inter Miami gösterildi.

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