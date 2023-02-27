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Miraç Üsteğmene son veda! Oğlunu parkasıyla uğurladı

Hatay’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybedip, ailesinin DNA testi ile bulunan, Hava Savunma Üsteğmen Miraç İlhan (32), memleketi Giresun'da toprağa verildi. Cenaze töreninde baba İlhan, oğlunun askeri parkasını giyip, gözyaşı döktü

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 18:43
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Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybeden üsteğmen Hava Savunma Üsteğmen Miraç İlhan’a son veda

Miraç Üsteğmene son veda! Oğlunu parkasıyla uğurladı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satılan, 12 katlı Rönesans Rezidans da yıkıldı. Toplam 250 daireden oluşan rezidansta yüzlerce kişi, hayatını kaybetti. Rezidansın 6'ncı katında oturan, 8'inci Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Hava Savunma Üsteğmen Miraç ile eşi Esra İlhan'dan ise depremden sonra haber alınamadı. Esra İlhan'ın Eskişehir'de oturan babası Battal Kerzi ile Miraç İlhan'ın Giresun'daki babası Yahya İlhan, çocuklarının bulunabilmesi için 13 Şubat'ta DNA testi verdi. Test sonuçlarına göre, Miraç İlhan'ın cansız bedeninin enkazdan çıkarıldıktan sonra bölgede defnedildiği belirlendi. Esra İlhan'dan ize rastlanılmadı.

OĞLUNUN PARKASINI GİYİP, GÖZYAŞI DÖKTÜ

Defnedildiği yerden ailesince alınan Miraç İlhan'ın cenazesi, memleketi Giresun'a getirildi. İlhan için Tirebolu ilçesi Uzunkum Camisi'nde tören düzenlendi. İlhan ailesi, oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döküp, taziyeleri kabul etti. Cenaze töreninde baba İlhan, oğlunun askeri parkasını giyip, gözyaşı döktü. İlhan'ın kardeşi ve aynı zamanda silah arkadaşı, Artvin'in Şavşat Meydancık Piyade Bölük Komutanlığı'nda görevli Piyade Üsteğmen Okan İlhan ise resmi üniforma ile ağabeyine son vazifesini yerine getirdi.

Törene Üsteğmen İlhan'ın babası Yahya, annesi Havva, kardeşleri Okan ve Çınar İlhan'ın yanı sıra kayıp Esra İlhan'ın babası Battal Kerzi ile Giresun Valisi Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ve çok sayıda kişi katıldı. Miraç İlhan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Işıklı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

(Kaynak: DHA)

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