Röportajda "Türkiye izin verse Gazze'ye giderim" dedi, gönderelim denince "Şimdi hastayım" diye lafı çevirdi

Sokak röportajında bir vatandaş "Türkiye müsaade etse gidecem müsaade etmiyor" deyince muhabir "Bilgilerinizi verin biz gönderelim" dedi. Bunu duyan vatandaş lafı çevirip "Şimdi hastayım" dedi ve uzaklaştı
30 Ekim 2023 Pazartesi
Sokak röportajında bir vatandaş "Türkiye müsaade etse gidecem müsaade etmiyor" deyince muhabir "Bilgilerinizi verin biz gönderelim" dedi. Bunu duyan vatandaş lafı çevirip "Şimdi hastayım" dedi ve uzaklaştı
Sokak röportajında bir vatandaş "Türkiye müsaade etse gidecem müsaade etmiyor" deyince muhabir "Bilgilerinizi verin biz gönderelim" dedi. Bunu duyan vatandaş lafı çevirip "Şimdi hastayım" dedi ve uzaklaştı