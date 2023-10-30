Röportajda "Türkiye izin verse Gazze'ye giderim" dedi, gönderelim denince "Şimdi hastayım" diye lafı çevirdi

Sokak röportajında bir vatandaş "Türkiye müsaade etse gidecem müsaade etmiyor" deyince muhabir "Bilgilerinizi verin biz gönderelim" dedi. Bunu duyan vatandaş lafı çevirip "Şimdi hastayım" dedi ve uzaklaştı