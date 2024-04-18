Rozanski Beşiktaş'ta

Beşiktaş, yeni transferini internet sitesinden duyurdu.
Yapılan açıklama şöyle:
"Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımımız, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Polonyalı smaçör Olivia Rozanski ile sözleşme imzaladı.
Olivia Rozanski’ye Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.
Olivia Rozanski kimdir?
5 Haziran 1997 tarihinde dünyaya geldi. 184 cm boyundaki smaçör; Albi Volley, SMS PZPS Szczyrk, BKS Stal Bielsko-Biała, IŁ Capital Legionovia Legionowo, Chieri '76 Volleyball ve Volley Bergamo kulüplerinde forma giydi. Olivia Rozanski, Polonya milli takım formasıyla katıldığı 2019 Montreux Volley Masters'ta şampiyonluk sevinci, 2023 Volleyball Nations League'de ise üçüncülük yaşadı."