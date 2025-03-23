RTÜK Üyesi Taşçı'dan RTÜK Başkanı'na tepki: Böyle bir yetkisi yok

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in yayıncı kuruluşlara uyarısına ilişkin,"6112 sayılı yasaya göre televizyon yayınlarının hazırlık ve yayın aşamasına kadar RTÜK’ün hiçbir yetkisi yoktur yasa uyarınca. RTÜK’ün yetkisi yayın bittikten sonra başlar ancak RTÜK Başkanı eliyle yayınlar sürerken 'canlı yayınları kesin yoksa lisansınızı iptal ederim' tehdidir asıl kanunsuz olan. Diğer türlüsü zaten sansürdür o da Anayasa'ya göre yapılamaz. RTÜK Başkanı hem kurumunun özel yasasını hem de Anayasa'yı hiçe sayıyor" açıklamasını yaptı.

RTÜK’ten TV kanallarına kapatma uyarısı

RTÜK BAŞKANI YAYINCI KURULUŞLARINI UYARMIŞTI

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK Başkanı Şahin'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalarla ilgili "medyanın itidal ile hareket etmesi" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

"6112 sayılı yasaya göre televizyon yayınlarının hazırlık ve yayın aşamasına kadar RTÜK’ün hiçbir yetkisi yoktur yasa uyarınca RTÜK’ün yetkisi yayın bittikten sonra başlar ancak RTÜK Başkanı eliyle yayınlar sürerken 'canlı yayınları kesin yoksa lisansınızı iptal ederim' tehdidir asıl kanunsuz olan. Diğer türlüsü zaten sansürdür o da anayasaya göre yapılamaz! RTÜK Başkanı hem kurumunun özel yasasını hem de Anayasayı hiçe sayıyor...

Televizyonları, 6112 sayılı RTÜK Yasasının 6. Maddesi bağlar, RTÜK Başkanının keyfi yasaya aykırı açıklaması ve talimatı bağlamaz: Medya hizmet sağlayıcının bağımsızlığı ve sorumluluğu MADDE 6 – (1) Yayın hizmetlerinin içeriğine ve yayınlanmasına önceden müdahale edilemez ve yayınların içeriği önceden denetlenemez."