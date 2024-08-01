RTÜK’ten Halk TV’ye İsrail soruşturması

Hamas’ın Saiyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da düzenlenen saldırıda öldürülmesi tüm dünyada şok etkisi yarattı. Haniye’nin İsrail’in düzenlediği saldırıda öldürülmesini tüm dünyada ajanslar son dakika olarak geçti.

İsrail’in saldırısı sonrası tüm gündem İsrail’in Gazze’ye saldırıları ve Orta Doğu’da artan gerginlik oldu. Halk TV’nin konuyla ilgili yayınında ekranlara yansıyan bir KJ tepkilere neden oldu. Sosyal medyada yükselen tepkiler sonrası RTÜK’ten açıklama geldi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Filistin’in haklı davasını savunanların, Gazzeli çocuklar katledilmesin diye mücadele edenlerin zalimce şehit edilmesinden rahatsız olmayan, aksine failleri savunan yayıncı zihniyeti kabul etmemiz mümkün değildir. RTÜK olarak her vatandaşımız gibi vicdanlı medya beklentisindeyiz. Halk TV’nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır. Böyle bir yayıncılık anlayışının karşısındayız. Yasayla belirlenen yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz de."