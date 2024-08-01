RTÜK’ten Halk TV’ye İsrail soruşturması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
RTÜK’ten Halk TV’ye İsrail soruşturması

Halk TV’de İsmail Haniye’nin öldürüldüğü saldırı sonrası yayında ekranlara yansıyan bir KJ ile ilgili RTÜK soruşturma başlattı.

Hamas’ın Saiyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da düzenlenen saldırıda öldürülmesi tüm dünyada şok etkisi yarattı. Haniye’nin İsrail’in düzenlediği saldırıda öldürülmesini tüm dünyada ajanslar son dakika olarak geçti.

İsrail’in saldırısı sonrası tüm gündem İsrail’in Gazze’ye saldırıları ve Orta Doğu’da artan gerginlik oldu. Halk TV’nin konuyla ilgili yayınında ekranlara yansıyan bir KJ tepkilere neden oldu. Sosyal medyada yükselen tepkiler sonrası RTÜK’ten açıklama geldi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Filistin’in haklı davasını savunanların, Gazzeli çocuklar katledilmesin diye mücadele edenlerin zalimce şehit edilmesinden rahatsız olmayan, aksine failleri savunan yayıncı zihniyeti kabul etmemiz mümkün değildir. RTÜK olarak her vatandaşımız gibi vicdanlı medya beklentisindeyiz. Halk TV’nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır. Böyle bir yayıncılık anlayışının karşısındayız. Yasayla belirlenen yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz de."

ekran-goruntusu-2024-08-01-105042.png

ekran-goruntusu-2024-08-01-105009.png

Son Haberler
TIR devrildi onlarca koyun telef oldu Yaşam
TIR devrildi onlarca koyun telef oldu
SGK 1 gün bile olursa ceza kesecek. Çalışanlar ve patronlar dikkat Ekonomi
SGK 1 gün bile olursa ceza kesecek. Çalışanlar ve patronlar dikkat
Tek darbeyle yerle bir oldu Gündem
Tek darbeyle yerle bir oldu
Haniye'ye Tahran'da tören. Namazını Hamaney kıldırdı Dünya
Haniye'ye Tahran'da tören. Namazını Hamaney kıldırdı
2 milyon uyuşturucu ele geçirildi Gündem
2 milyon uyuşturucu ele geçirildi
Filenin Sultanları ikinci sette galip geldi Spor
Filenin Sultanları ikinci sette galip geldi