RTÜK'ün 3 yeni üyesi seçildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde RTÜK'e üye seçimi yapıldı. AKP, CHP ve YSP'den birer aday RTÜK üyesi olarak seçildi.

KAYNAK: ANKA
RTÜK'ün 3 yeni üyesi seçildi

TBMM Genel Kurulunda; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) görev süresi dolan üyeler yerine yeniden seçim yapıldı.

6 yıllık görev süresini tamamlayan CHP kontenjanından mevcut RTÜK üyesi İlhan Taşçı ile AKP kontenjanından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yeniden RTÜK üyesi olarak seçildiler.

RTÜK üyesi iken tutuklanan Ali Ürküt yerine ise YSP kontenjanından Necdet İpekyüz yeni RTÜK üyesi olarak belirlendi.

Genel Kurul'da yapılan gizli oylama sonucunda parti kontenjanlarına göre adayların aldıkları oylar şöyle:

CHP kontenjanı: İlhan Taşcı 369 oy, Ali Taştan 12 oy

AKP kontenjanı: Ebubekir Şahin 283 oy, Hayri Genç 97 oy

YSP kontenjanı: Necdet İpekyüz 351 oy, Abbas Kılıçoğlu 11 oy

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