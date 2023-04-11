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NBA'de gündem yaratan uzaklaştırma cezası

Rudy Gobert'e 1 maç uzaklaştırma cezası geldi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 13:12
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Rudy Gobert 1 maç uzaklaştırma cezası aldı

NBA'de gündem yaratan uzaklaştırma cezası
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Editör: Fatma Demirkaya

innesota Timberwolves, New Orleans Pelicans'a karşı oynanan normal sezonun son maçında takım arkadaşı Kyle Anderson'a yumruk atan Rudy Gobert'e tek maç uzaklaştırma cezası verdi.
ESPN'den Adrian Wojnarowski, Gobert'in bu gece Los Angeles Lakers'a karşı oynanacak olan play-in turnuvası karşılaşması için takımla birlikte seyahat etmeyeceğini ve muhtemel bir ikinci play-in maçı veya playoffların ilk turu için geri dönmesinin beklendiğini söyledi.

EVİNE GÖNDERMİŞTİ
Timberwolves, Pazar günü ikinci çeyreğin bitimine dört dakika kala alınan bir mola sırasında Anderson'ın göğsüne vuran Gobert'i evine göndermişti.
Wojnarowski, tartışmanın Anderson'ın Gobert'e şut bloklamaya odaklanmasını söylediğinde, Gobert'in Anderson'a biraz ribaund almasını söyleyerek yanıt vermesiyle ortaya çıktığını söyledi.

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