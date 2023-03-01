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Ruh sağlığına iyi gelen bitki çayları neler? Bitki çayı sakinleştirir mi?

Bazı bitki çaylarının sakinleştirici ve dinlendirici etkisi sayesinde ruh sağlığına iyi geldiği bilinmektedir. Kanıtlanmış bir yöntem olmasa da bitki çaylarının ruh sağlığına iyi geldiği söyleniyor. Peki, ruh sağlığına iyi gelen bitki çayları neler? Bitki çayı sakinleştirir mi?

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 14:31
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Ruh sağlığına iyi gelen bitki çayları neler? Bitki çayı sakinleştirir mi?

Ruh sağlığına iyi gelen bitki çayları neler? Bitki çayı sakinleştirir mi?
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Bazı bitki çaylarının depresyon üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir. Papatya çayı gibi bitki çayları kişiyi sakinleştirerek ruh sağlığına iyi gelmektedir. Peki, ruh sağlığına iyi gelen bitki çayları neler? Bitki çayı sakinleştirir mi?

RUH SAĞLIĞINA İYİ GELEN BİTKİ ÇAYLARI NELERDİR?

Papatya Çayı

Sinir sistemi üzerinde sakinleştirici bir etkisi bulunmaktadır. Antikonvülsan etkisi ile uyku ve sinir gibi şikayetler üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır.

Rezene Çayı

Flavanoid ve polisakkarit gibi maddeler içermesi sebebiyle stres azaltıcı etkileri bulunmaktadır.

Anason Çayı

Anason çayının sakinleştirici etkisi sayesinde depresyon tedavisinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Aynı zamanda anti-inflamatuar ve antiviral etkileri olması sebebiyle bağışıklığın güçlendirilmesinde de destek olmaktadır.

Ginseng Çayı

Tükenmişlik sendormu, yorgunluk, halsizlik, stres gibi sorunlar üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Olumlu sonuçlar alabilmek için düzenli kullanım önerilmektedir.

Yeşil Çay

Sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi ile depresyon tedavisinde olumlu etkileri bulunmaktadır.

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