Çobançantası bitkisi basura iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Çobançantası bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Çobançantası bitkisinin basura iyi geldiğini vurgulandı.

BASUR NEDİR?

Hemoroid yaygın diğer adıyla basur rektumun ve anüsün en alt kısmında, anal kanalın sonunda bulunan genişlemiş damarlardır. Bu kan damarlarının duvarları bazen o kadar genişler ki, şişerek tahriş olurlar.

Bu şişme ve tahriş olmanın sonucunda da makatın dışına çıkarlar. Bu durum gündelik dilde basur veya mayasıl adıyla da bilinir. Hemoroidler iç ve dış hemoroidler olarak ikiye ayrılırlar ve belirtilerine göre dört farklı derecede ölçülürler.

ÇOBANÇANTASI BİTKİSİ NEDİR?

Çobançantası, turpgiller familyasından tarım alanları ve çorak arazilerde yaşayan bir yıllık, dik gövdesi yıdızsı tüylerle kaplı olan otsu bir bitki türü. Boyu 40–50 cm olan çobançantası Ocak-Aralık aylarında çiçek açar. Kuraklığa ve soğuğa dayanıklı olmasıyla bilinir.

ÇOBANÇANTASI KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

“Basur kanamasına ne iyi gelir” diyenler için etkili bir kür önerimiz daha var! Bu kürü uygulayabilmek için 4 tatlı kaşığı çobançantası bitkisi ile 4 bardak soğuk suya ihtiyacınız olacak.

Bitkiyi kıyıp suyun içine atın ve 8 saat bekletin.

Sürenin sonunda elde ettiğiniz karışımı süzüp şifa niyetine için.

Ayrıca bu karışımı pamuk yardımıyla basur olan yere sürün.

ÇOBANÇANTASI BİTKİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?

-Çobançantası bitkisinin dolaşım sisteminin ideal bir şekilde çalışması için birçok faydası bulunur.

-Şifa kaynağı çobançantası bitkisi, tansiyon dengeleyici etkisiyle dikkat çeker.

-Çobançantası faydası ile özellikle kadınlara has rahatsızlıklarda etkili olabilir.

-Adet düzensizliğine iyi gelen bitki, regl döneminde ortaya çıkan ağrıların hafifletilmesine de yardım eder.

-Çobançantası bitkisinin müshil etkisine sahip olduğu da eski zamanlardan beri bilinir.