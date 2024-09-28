Ruhban Okulu’nda son oyun

Fener Rum Patriği Bartholomeos da Yunan basınına verdiği demecinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından MEB’e talimat verildiğini belirterek “Faaliyetin eşiğinde olduğumuza artık eminiz” ifadelerini kullandı.

Bartholomeos ayrıca, “Okulumuzun yeniden faaliyet göstermesi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza dair son derece iyimserim. Eğitim Bakanlığı yetkililerine emir yukarıdan, Sayın Başkan Tayyip Erdoğan’dan verildi. Okulumuzun yeniden faaliyete geçmesi eşiğinde bulunduğumuza artık eminiz.” dedi.

Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki, Yunanistan’da yayınlanan Kathimerini Gazetesi’nde yer alan bir haberde Milli Eğitim Bakanlığı ile Fener Rum Patrikhanesi arasındaki görüşmelerin içeriği hakkındaki iddiaları yayınladı.

Gazetede yer alan iddiaya göre, okulun yeniden açılması için taraflar arasında “YÖK’e bağlı ve bir vakfa ait özel üniversite olması” formülünde mutabık kalındı.

Ruhban Okulu’nda ilahiyat, felsefe ve güzel sanatlar bölümleri bulunacak.

Taraflar arasında henüz netlik kazanmamış detayları şöyle sıraladı:

* Ruhban Okulu’na giriş sınavları nasıl olacak? Adaylar, özel sınavlara mı yoksa Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınavlarına mı girecek?

* Öğrenciler, eskiden olduğu gibi Türkçe ve Yunanca dillerinde mi eğitim görecekler? Yoksa ana eğitim dili İngilizce mi olacak?

* Heybeliada Ruhban Okulu, aynı zamanda manastır. Dolayısıyla kız öğrencilerin burada eğitim alabilmeleri mümkün değil. Bu durumda İstanbul’da başka binaların da bulunması gerekecek.

1971 YILINDA KAPATILDI

Heybeliada Ruhban Okulu, Hıristiyan Ortodoks din adamları yetiştirmek amacıyla 1844’te faaliyete geçti. 1971’de Anayasa Mahkemesi, aralarında Ruhban Okulu’nun da bulunduğu özel yükseköğretim kurumlarının bir devlet üniversitesine bağlanmasını kararlaştırdı. Patrikhane bunu kabul etmeyince aynı yıl okulun faaliyeti durduruldu.