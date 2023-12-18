Ruhsatsız silah bulunduranlar tutuklanacak

Türkiye'de özellikle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın göreve gelmesiyle birlikte suç örgütlerine yönelik operasyonlar ağırlık buldu. Operasyonlar artarken her geçen gün yakalanan kişi sayısı da her geçen gün artmaya başladı.

Geçtiğimiz ağustosta açıklanan son verilere göre; Türkiye'de yaklaşık 36 milyon ruhsatsız silah bulunduğu öngörülüyor. Silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah taşınmasına yönelik olarak yetkililer sonunda harekete geçiyor.

Bireysel silahlanmanın her geçen gün arttığı Türkiye'de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik 72 ilde Mercek-8 adlı büyük bir operasyon başlatıldığını ve operasyonun sonuçlarını duyurmuştu. Polis ve jandarma ekiplerinin başarılı operasyonlarının yasal tedbirlerle desteklenmesi gerekiyor. Çünkü ruhsatsız silah taşıyanlar yakalandıktan sonra, hapis cezasının caydırıcı olmaması nedeniyle çoğu zaman tutuksuz yargılanıyor ya da kısa sürede serbest kalıyor.

HAPİS CEZASI BEŞ YILI BULACAK

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; büyük operasyonları destekleyecek şekilde bir torba yasa hazırlığı içinde olan İçişleri Bakanlığı, ruhsatsız silah taşımada, 1 ile 3 yıl arasında olan hapis cezasını, 2 ile 5 yıla çıkarmaya hazırlanıyor.

Söz konusu kanun teklifi kısa süre içinde TBMM’ye gönderilecek. Devam eden operasyonları yargının da kararları ile desteklemesi büyük önem taşıyor. Bu amaçla bundan sonraki ruhsatsız silah yakalamalarında mahkemeler tutuklama kararları vermeye başlayacak. Tutuklama kararları ve tutuklu yargılamalar, caydırıcılığı artıracak.