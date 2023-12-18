Gaziantep'te 20 TL için silahla iş yeri bastılar

Kaynak: İHA
Gaziantep'te sipariş ettiği beyranın fiyatının 20 TL fazla olduğunu düşünen bir müşteri, iş yeri sahibini arayarak tartışma yaşadı. Duruma sinirlenen saldırgan arkadaşlarıyla birlikte iş yerini basıp işletme sahibini ve oğlunu darp etti, bununla yetinmeyen magandalar iş yerinde rastgele ateş etti.

Akıllara durgunluk veren olay, dün saat 16.27’de Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir müşteri beyran siparişi verdi. Verilen beyranın fiyatının lokantada 100 TL, siparişte ise 120 TL olduğu iddia edildi. Bunun üzerine işletmeyi arayan müşteri telefonda iş yeri sahibiyle küfürleşti. Yaşanan tartışma sonrası beyranı sipariş eden şahıs 9 arkadaşıyla birlikte iş yerini bastı. Silahların kullanıldığı olayda şans eseri kimse vurulmadı.

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SALDIRGANLAR İŞYERİ SAHİBİNİ VE OĞLUNU DARP ETTİ

Olay sırasında saldırganlar tarafından baba ve oğlu darp edildi. Saldırganlar kaçarken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Saldırganların işyeri sahibini ve oğlunu darp ederek olay yerinden uzaklaştıkları, ardından silahlarla geri geldikleri anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri iş yeri basan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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