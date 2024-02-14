Elazığ'da ruhsatsız silah operasyonu

Kaynak: İHA
Elazığ'da ruhsatsız silah operasyonu
Elazığ'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan ruhsatsız silah operasyonunda 7 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 6 şüpheli şahsın ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Alınan istihbarat üzerine üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet ruhsatsız av tüfeği ile birlikte çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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