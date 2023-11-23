Rus aktris, askerlere şarkı söylerken öldürüldü. Ukrayna'dan Donetsk’e roket saldırısı

BBC'nin haberine göre, Rus oyuncu Polina Menshikh, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde Rus askerlerine performans sergilerken Ukrayna'nın saldırısında hayatını kaybetti. Menshikh'in ölümünü bağlı olduğu tiyatro grubu duyurdu.

Menshikh, 19 Kasım'da Rusya'daki askeri bir bayramın kutlamaları kapsamında bir gösteri salonunda sahne almıştı.

Yaklaşık 150 kişi kapasiteli salondan paylaşılan görüntülerde Menshikh olduğu ifade edilen bir kadın sahnede şarkı söyleyip gitar çalarken görülüyordu.

Ardından bir patlama sesi duyuldu ve salonun ışıkları söndü. Menshikh, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

UKRAYNA SALDIRIDA 20 ASKERİN ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Ukrayna saldırıda 20 Rusya askerinin öldürüldüğünü açıklarken, Rus yetkililerden olaya ilişkin açıklama gelmedi.

BBC Ukrayna servisine konuşan bir Ukrayna ordu sözcüsü, saldırıya ilişkin basında çıkan haberleri doğruladı.

Menshikh'in bağlı olduğu St Petersburg merkezli tiyatro grubu, daha önce yönettiği bir oyunun yakın zamanda yapılacak gösteriminin hayatını kaybeden sanatçıya ithaf edileceğini bildirdi.

Saldırı, Rusya-Ukrayna cephesine yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan Kumachove köyünde yaşandı.

Kumachove, Rusya ve Rusya yanlısı güçlerin 2014 yılından bu yana elinde olan Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunuyor.

Öte yandan, bazı Rus bloggerlar Rus askerler için düzenlenen performansı eleştirerek onlarca askeri bir araya toplamanın askerleri Ukrayna için açık hedef haline getirdiğini belirtti.