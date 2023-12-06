Gaipte kaybolan komandolar (!) Sonlarının ne olduğu bilinmiyor. Soru çalıp subay olan Fetö'cüler gibiydiler

Rusya – Ukrayna savaşında iki seneyi geride bırakmak üzereyken 3 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen bir olay hala gizemini korumakta.

Çatışmaların ilk günlerinde Kharkiv'de bir grup Rus askeri, bir ofis binasının çatısına ulaşmak için bindikleri asansörde Ukrayna askeri birlikleri tarafından fark edilmiş, bina yönetimi tarafından elektriklerin kesilmesiyle kıskıvrak yakalanmışlardı.

Asansörde mahsur kalan askerlerin akıbetinin ne olduğu hala gizemini koruyor. Rus ve Ukrayna tarafından günümüze kadar askerlerle alakalı henüz bir açıklama gelmiş değil.