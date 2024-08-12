Rus askerler ilerliyor. Putin 'Ukrayna’ya karşılık verilecek' dedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rus askerler ilerliyor. Putin 'Ukrayna’ya karşılık verilecek' dedi

Ukrayna’nın Kursk’a yaptığı saldırı sonrası Putin’den açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna’nın saldırısına cevap verileceğini belirten Putin, Rus güçlerinin sınıra doğru ilerlediğini söyledi.

Ukrayna’nın Rusya’nın Kursk kentine düzenlediği saldırı sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin Güvenlik Konseyi’ni topladı. Putin, yaptığı açıklamada Ukrayna’nın saldırısına cevap verileceğini söyledi.

Putin toplantıda, "Ukrayna'nın müzakere pozisyonunu iyileştirmeye çalıştığı görülüyor ama sivillere ateş açan insanlarla ne tür müzakerelerden söz edilebilir" diye konuştu.

Ukrayna'nın savaş alanında Rus ilerlemesini yavaşlatmaya çalıştığını belirten Putin, "Rus güçleri cephe hattı boyunca ilerliyor" dedi.

Ukrayna'nın Rus toplumunu korkutmaya ve istikrarı baltalamaya çalıştığı öne sürüldü.

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