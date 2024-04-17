Rus birlikleri Azerbaycan'dan çekiliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Rus birlikleri Azerbaycan'dan çekiliyor
Rus Barış Gücüne bağlı birliklerinin Azerbaycan'dan çekilme süreci başladı. Barış Gücü'ne ait ilk personel ve askeri teçhizat Azerbaycan'ın Kelbecer bölgesinden ayrıldı.

Geçen günlerde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sekreteri Dmitry Peskov tarafından yapılan açıklamada bildirildiği üzere Rus Barış Gücüne bağlı birlikleri Azerbaycan'dan çekilmeye başladı.

Rus Barış Gücü'ne ait birlikler 2020'deki Dağlık Karabağ Savaşı esnasında bölgeye konuşlandırılmıştı. Rus birliklerinin bölgeyi terk etmeye başlaması Azerbaycan tarafında olumlu karşılanırken Ermeni basını ve diasporası tarafından büyük bir tepkiyle karşılaştı.

Rusya'nın Ukrayna ile sürdürdüğü savaş devam ederken sınır dışında böylesine geniş ölçekli birlikler bulundurması uzunca bir süredir Rus medyasında çeşitli tenkitlere sebep olmuştu.

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