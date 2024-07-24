Rus doğal gaz şirketinden dev kar açıklaması

Rus şirketinden kar açıklaması

Rus doğal gaz şirketinden kar açıklaması...Ülkenin en büyük bağımsız doğal gaz üreticisi olan Novatek'ten yapılan açıklamada, şirketin yılın ilk yarısındaki performansına dair bilgiler duyuruldu.

Novatek'ten yapılan açıklamada, şirketin gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artarak 752,4 milyar rubleye yükseldiği belirtildi. Şirketin, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 15,6 artarak 480,6 milyar rubleye çıktı.

Söz konusu dönemde, şirketin net karı da 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 120 artış gösterdi. Buna göre Novatek'in karı 341,7 milyar rubleye yükselmiş oldu.

Novatek, Rus enerji pazarında özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimi ve ihracatıyla ön plana çıkıyor.