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Rus güçleri Zaporijya şehrini roketle vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rus güçlerinin Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya şehrinde düzenlediği saldırıda 12 kişinin öldüğü, 49 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 12:08
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Rus güçleri Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya şehrine roket saldırısı: 12 kişi ölü 6'sı çocuk 49 yaralı

Rus güçleri Zaporijya şehrini roketle vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Ukrayna ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin Zaporijya şehrine saldırı düzenlediği, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada, saldırıda şu ana kadar 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6'sı çocuk 49 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Zelenskiy, bu saldırının emrini veren ve bu emri yerine getiren herkesin yasalar ve insanların önünde hesap vereceğini vurguladı.

Öte yandan saldırı nedeniyle bir apartman tamamen yıkıldı, çevredeki apartmanların bazılarında ağır hasar oluştu, çok sayıda araç da kullanılamaz hale geldi.

Ukrayna polisi saldırının olduğu bölgeyi kordon altına alırken, itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Zaporijya'nın geçici Belediye Başkanı Anatoliy Kurtev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 17 kişinin öldüğünü söylemişti.

Rus güçleri, 6 Ekim'de de Zaporijya şehir merkezinde bir binaya roket saldırısı düzenlemiş ve 17 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

 

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