Rus kadın Türk kadınlarına söylemediğini bırakmadı

Kaynak: Haber Merkezi
Rus kadın Türk kadınlarına söylemediğini bırakmadı

Bir Rus kadın, sosyal medyada Türk kadınlarını hedef alan sözleriyle tepki topladı. "Haftada 5 gün başınız ağrıyor, sonra neden kocalarımız bizi boşuyor diyorsunuz" diyen kadın, Türk kadınları tarafından eleştirildi.

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla dikkat çeken bir Rus kadın, Türk kadınlarını hedef alan sözleriyle büyük tepki çekti. Rus kadın, paylaştığı videoda, "Haftada 5 gün başınız ağrıyor, sonra neden kocalarımız bizi boşuyor diyorsunuz" diyerek Türk kadınlarının evlilik hayatına yönelik eleştirilerde bulundu.

Bu açıklamalar, sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir kesim tarafından eleştirildi. Türk kadınları, bu sözlerin haksız ve incitici olduğunu belirterek, Rus kadının sözlerine sert tepki gösterdi.

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