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Rus savaş uçağı ABD SİHA’sını düşürmüştü. Görüntüler ortaya çıktı

Rus savaş uçağının ABD SİHA’sını düşürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 14:50
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Rus savaş uçağı ABD SİHA’sını düşürmüştü. Görüntüler ortaya çıktı

Rus savaş uçağı ABD SİHA’sını düşürmüştü. Görüntüler ortaya çıktı
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ABD, Karadeniz üzerinde Rus Su-27 savaş uçaklarının ABD’ye ait MQ-9 Reaper SİHA’ya çarptığı ve üzerine yakıt boşalttığı anların videosunu yayınladı.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü duyurdu.

EUCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’ya ait iki Su-27 uçağının Karadeniz üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine bağlı MQ-9 istihbarat, gözlem ve keşif insansız hava aracına (İHA) “profesyonel olmayan bir şekilde önleme yaptığı” kaydedildi.

Açıklamada, “Sabah saat 7.30 sularında Rus Su-27’lerinden biri MQ-9’ın pervanesine çarptı. ABD Kuvvetleri MQ-9’u Karadeniz’de uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı. Çarpışmadan önce Su-27 uçağı düşüncesizce, çevreye zarar vererek, gayri profesyonel bir şekilde MQ-9’un üzerine yakıt püskürttü ve önünde uçtu. Bu olay güvensiz ve gayri profesyonelliğin yanı sıra beceriksizliğin göstergesidir.” denildi.

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