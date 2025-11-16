Türkiye ve İngiltere ilişkileri, bir Rus televizyonunda yayımlanan tartışma programında ilginç bir şekilde ele alındı.

Rossiya-1 TV’deki programda Parlamento (Duma) Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkan Birinci Yardımcısı Andrey Lugovoy, Londra’nın Orta Asya ülkeleriyle iş birliğini artırarak Rusya’nın ulusal çıkarlarını tehdit ettiğini söyledi. Birleşik Krallık’ın bu konuda Türkiye’den yararlandığını ileri süren Lugovoy, Eylül ayında dış istihbarat servisi MI6’in eski Başkanı Richard Moore’un İstanbul Başkonsolosluğunda Rusya’yı hedef alan açıklamalar yaptığını hatırlattı. Lugovoy, “Moor net konuştu. MI6’in ana hedeflerinden biri Rusya ve öyle olmaya da devam edeceğini söyledi. Rusya’ya karşı faaliyetler için açık şekilde gizli servisle iş birliği yapma çağrısında da bulundu” dedi.

“ORTA ASYA’YI KAYBETMEYELİM”

Moskova’nın Orta Asya ülkeleri ile iş birliğine önem vermesi gerektiğini söyleyen Lugovoy, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Asya ülkelerinin liderleri ile sık sık görüşse de bugün biz Ukrayna’daki Özel Askeri Operasyon nedeniyle Batı’ya odaklanmış durumdayız. Ama Rus devlet kurumları, dışişleri ve istihbarat güçlerinin Orta Asya coğrafyasını mercek altına almalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu

Birleşik Krallık’ın Orta Asya’daki faaliyetlerine özel dikkat edilmesi gerektiğini belirten Lugovoy, “Londra, tarihte hiç bu kadar güçlü şekilde bölgede faaliyet göstermemişti. 2 asır önce iki ülke arasında başlayan ‘Büyük Oyun’ bugün yeniden hareketlendi. Zamanında Ukrayna’yı kaybettik. Şimdi de Orta Asya’yı kaybetmeyelim” dedi.

ERDOĞAN’DAN SONRASINI DÜŞÜNÜYORLAR

Bölgedeki Ankara faktörüne de değinen Rus Parlamenter, “Türkiye ile bugün ilişkilerimiz iyi. Fakat, Moor’un Türkiye’de görev yaptığı dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi Türk Devletleri Teşkilatı’na dönüştürüldü. İlk bakışta kültürel iş birliği olarak görülse de Türkiye ‘ağabey’ gibi davranıyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Moskova ile dengeli politika izlediğini de kaydeden Lugovoy, “Peki Erdoğan sonrası neler olabilir? Bu büyük bir soru işareti. Ben ‘Büyük Turan’ haritasına göz attım. Orada Türkiye ve Orta Asya’nın dışında Yakutistan, Başkurdistan, Tataristan ve birçok Rus bölgesi var. Anglosaksonlar her zaman Orta Asya üzerinden Rusya’yı istikrarsızlaştırmaya çalışacak” dedi.

Sunucu Vladimir Solovyov ise, “Ama örneğin Kazakistan’da resmi dil Kazakça. Rusya’da Kazakça öğreten bir kurum var mı? Eğer bölgeyle iş birliğini artırmaya çalışıyorsak o zaman onların dillerini ve tarihlerini öğrenmeliyiz. Sovyetler Birliği’nde birlikte yaşadık diye onlara küçük kardeş gözüyle bakmak doğru değil. Bu konuda bilim merkezlerimiz olmalı” dedi.