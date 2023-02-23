﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı

AA- Ermenistan resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni yönetimin "devlet bakanlarından" Vardanyan görevden alınarak yerine "başsavcı" Gurgen Nersisyan getirildi.

Rusya'da yaşayan ve Rus vatandaşı olan Ruben Vardanyan, Eylül 2022'de Rus vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunarak Karabağ'a gelmiş ve sözde Ermeni yönetiminde görev almıştı. Rus yönetimi, Vardanyan'ı 22 Aralık'ta Rus vatandaşlığından çıkarmıştı.

Cumhurbaşkanı Aliyev gündeme getirmişti

Aliyev, 19 Şubat'ta Münih'te ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da katıldığı 3'lü görüşmeye değinerek, bölgede "Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış görüşmeleri" ve "Azerbaycan'ın, Karabağ'daki Ermeni nüfusuyla görüşmesi" gibi iki istikametli yaklaşım yönünde ortak bir anlayışın olduğunu ifade etmişti.

Buna hazır olduklarının altını çizen Aliyev, süreci bölgede doğan ve yaşayan Ermeni toplumunun temsilcileriyle yürütebileceklerini, Rusya'dan Karabağ'a ihraç edilmiş, Erivan'a gelerek yasa dışı yollarla sözde Karabağ yönetimine giren kişilerle görüşme yapmayacaklarını bildirmişti.

Aliyev, Ermeni toplumunun temsilcileriyle görüşmeleri ancak "Rusya vatandaşı, sabıkalı oligark, Avrupa'da kara para aklama işiyle uğraşan" Vardanyan Karabağ'dan ayrıldığı zaman yapabileceklerini belirtmişti.