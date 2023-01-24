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Dünya sinemasının acı günü

Ünlü Rus yönetmen Nikolai Dostal, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 11:06
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Rus yönetmen Nikolai Dostal hayatını kaybetti

Dünya sinemasının acı günü
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Rus sinemasının önde gelen isimlerinden yönetmen ve senarist Nikolai Dostal'ın 18 Ocak Çarşamba günü hayatını kaybettiği açıklandı.77 yaşındaki yönetmenin ölüm haberini Rusya Sinema Yönetmenleri Birliği duyurdu. Ölüm nedeniyle ilgili ise henüz açıklama yapılmadı.

NİKOLAİ DOSTAL KİMDİR?

21 Mayıs 1946 doğumlu olan Nikolai Dostal özellikle Oblako-ray, Zaveschanie Lenina ve Monakh beş filmleriyle tanınıyordu. Rusya'da 4 kez Altın Kartal ödülünü aday gösterilmiş, Zaveshchanie Lenina ile 2007 yılında bu döülü kazanmıştı. Ayrıca Locaron Film Festivali'nde Oblako-ray filmiyle gümüş leopar, Ekümenik jüri ödülllerini kazanmıştı. Dostal, sanatla uğraşan bir insanın ister iktidardan yana ister muhalefetten yana olsun tüm akımlardan biraz uzaklaşması gerektiğini düşünüyordu. Dostal, "O zaman planlarını kolayca ve özgürce, arkasına bakmadan gerçekleştirecektir" demişti.

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