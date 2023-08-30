Ruslar Kırım Tatar Türkünü işkence ederek öldürdü. Cesedi muşambaya sarılmış halde bir gölde bulundu

Rus işgali altındaki Geniçesk bölgesinde, Kırım Tatar Türkü Rinat Ablakimov öldürüldü. Kherson bölgesinde öldürülen Ablakimov'un evine el koyuldu ve Ablakimov’un cesedi muşambaya sarılı Sivaş gölü yanında bulundu.

Ruslar Kırım Tatar Türkünü işkence ederek öldürdü. Cesedi muşambaya sarılmış halde bir gölde bulundu

İşgalci Rus güçleri, işgal altındaki Kherson'da Kırım Tatar Türkü Rinat Ablakimov'u öldürdü.

Gazeteci Gülsüm Khalilova'nın kendi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma göre; işgalci Rus güçleri, Ablakimov'u öldürdükten sonra evine el koydu. Katledilen Ablakimov'un cansız bedeni Sivaş gölünün yanında bulundu.

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Ülkenin gazetelerinde yer alan bilgilere göre; Rus işgali altında bulunan Geniçesk’e bağlı Şçastlıvtseve köyü sakini Rinat Ablakimov’un muşambaya sarılmış cansız bedeninin 27 Ağustos’ta Sıvaş Gölü’nde bulunduğunu bildirdi. Ablakimov’un bundan bir kaç hafta önce maskeli kişiler tarafından alıkonulduğu belirtildi.

Maskeli 5 kişinin, 13 Ağustos’ta Rinat Ablakimov’u Şçastlıvtseve köyündeki evinden alarak güya sohbet için Geniçesk’teki 17 numaralı yüksek okulu binasında oluşturulan sözde “sorgulama merkezine” götürdüğü aktarıldı.

FSB’nin (Rusya Federal Güvenlik Servisi) Geniçesk’in işgal altına alındığı ilk günlerden beri 17 numaralı yüksek okulu, bir işkencehane olarak kullandığı ifade ediliyor.

Kırım Tatar Kaynak Merkezi Başkanı Eskender Bariyev, açırılan Kırım Tatarlarının sorgulandığı ve işkencelere maruz bırakıldığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Geniçesk’teki 17 numaralı yüksek okulu da bir işkencehaneye dönüştürdüler. İşgalciler orada insanları sorguluyor, onlara karşı işkence uyguluyor. Genelde erkeklerin arabalarına el konuluyor, para talep ediyorlar, işkencelerden sonra ise insanları mezarlık veya yol kenarına bırakıyorlar."

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