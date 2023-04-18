Rusya, ABD, İngiltere ve Kanada büyükelçilerini bakanlığa çağırdı

Rusya "iç işlerine ağır müdahale ve diplomatik statüye uymayan faaliyetlerde bulundukları" gerekçesiyle ABD, İngiltere ve Kanada büyükelçilerini bakanlığa çağırdı.

Rusya, ABD, İngiltere ve Kanada büyükelçilerini bakanlığa çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Kanada büyükelçilerinin Rusya'nın "iç işlerine ağır müdahale ve diplomatik statüye uymayan faaliyetlerde bulundukları" gerekçesiyle bakanlığa çağrıldıklarını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Kanada büyükelçilerinin bakanlığa çağrıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD, İngiltere ve Kanada büyükelçileri, Rusya'nın iç işlerine ağır müdahale ve diplomatik statüye uymayan faaliyetler yürüttükleri gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı" denildi.

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