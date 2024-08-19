Rusya: Barış tekliflerimizi iptal etmedik

Kaynak: AA
Rusya: Barış tekliflerimizi iptal etmedik

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Ukrayna için barış tekliflerini iptal etmediklerini, ancak Kursk'taki durum nedeniyle bu aşamada müzakere yapamayacaklarını söyledi.

Uşakov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Rus gazetecilere Ukrayna meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin mümkün olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Uşakov, Ukrayna birliklerinin ağustos başında Kursk bölgesine girdiğine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu aşamada, söz konusu macera (Kursk'taki durum) göz önünde bulundurulduğunda müzakere etmeyeceğiz. Barış teklifimiz iptal değil. Halihazırda müzakere yapmak uygun değil."

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da The Washington Post'un "Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine girmesinin Kiev ile Moskova arasında Katar'da süren doğrudan müzakereleri bozduğu" yönündeki iddiasına ilişkin, "Kimse bir şey bozmadı, çünkü bozulabilecek bir şey yok. Rusya ve Kiev yönetimi arasında sivil kritik altyapı unsurlarının güvenliğine dair doğrudan veya dolaylı müzakere yapılmadı ve yapılmıyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine girmesiyle iki ordu arasında başlayan şiddetli çatışmalar devam ediyor.

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