Rusya çocuk parkını vurdu: 6 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rusya çocuk parkını vurdu: 6 ölü

Rusya, Ukrayna'da çocuk parkını ve konutu hedef aldı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Harkov kentinde konut ile çocuk parkına güdümlü bomba ile düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, en az 55 kişi de yaralandı.

Rusya Ukrayna'da ardı ardına saldırılar düzenliyor. Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkov kentinde çocuk parkı ile konuta güdümlü bomba ile düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, en az 55 kişi de yaralandı.

Saldırının ardından 12 katlı binada yangın çıkarken, olay yerinde bulunan park halindeki araçlar da alevlere teslim oldu.

Harkov Valisi Oleh Syniehubov yaptığı açıklamada, yaralılardan 20'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Rusya, Ukrayna’da fabrikayı vurdu: 2 ölüRusya, Ukrayna’da fabrikayı vurdu: 2 ölü

Rusya'nın füze saldırısında en az 2 kişi öldüRusya'nın füze saldırısında en az 2 kişi öldü

Son Haberler
Adana'da evin üzerine kaya düştü
Evin üzerine kaya düştü
Ulaş Çetin resmen Selimiye Losta Spor'da. Formayı giydi imzayı attı
Ulaş Çetin resmen Selimiye Losta Spor'da
Diyarbakır'da akrabalar çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da akrabalar çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Tadic attı Fenerbahçe coştu
Kadıköy'de ilk gol sesi geldi
'İstanbul depreminin etkisi 17 Ağustos’tan fazla olabilir'. Uzmandan korkutan açıklama
"İstanbul depreminin etkisi 17 Ağustos’tan fazla olabilir"