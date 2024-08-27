Rusya'nın füze saldırısında en az 2 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rusya'nın füze saldırısında en az 2 kişi öldü

Dnipropetrovsk Oblastı'na bağlı Kryvyi Rih kentindeki askeri idare başkanı Oleksandr Vilkul, 26 Ağustos gecesi geç saatlerde Rus füzesinin bir oteli vurduğunu açıkladı.

Vali Serhii Lysak, 27 Ağustos sabahı yerel saatle 07:30 itibarıyla bir erkek ve bir kadının hayatını kaybettiğini, beş kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yaralı sivillerden biri 43 yaşında kadın ve 37 yaşında bir erkek olduğu ve derhal hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Vali, kadının durumunun kritik olduğunu söyledi.

Enkaz altında iki kişinin daha sıkışmış olabileceği belirtilirken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Saldırıda otelin yanı sıra 6 dükkan, 4 katlı bina ve 8 araç da hasar gördü.

Nüfusu yaklaşık 660.000 olan Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk Oblastı'nın ikinci en kalabalık şehri durumunda. Şehir, savaşın patlak verdiği ilk günden itibaren Rus güçleri tarafından çok sayıda ölümcül saldırıya maruz kaldı.

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