Rusya Devlet Başkanı Putin Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Kremlin'de görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderler zirvesi marjında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Putin, Rusya ve Ermenistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin çok başarılı bir şekilde geliştiğini belirtti.

Putin, "Geçen yıl 7,4 milyar dolara ulaşan ticaret hacmi, bu yılın ilk yarısında iki buçuk kat artarak 8,3 milyar doları aştı. Bu hızla gidersek bu yılki ticaret hacmimiz 14-16 milyar dolara ulaşabilecek. Bu rekor bir rakam." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın yaklaşık 4 milyar dolarlık yatırımıyla Ermenistan ekonomisindeki önde gelen yabancı yatırımcılardan biri olduğunu vurgulayan Putin, hem hükümetlerarası komisyon hem de iş konseyi çerçevesinde yapılan çalışmaların iyi sonuçlar doğurduğunu söyledi.

İlişkilerin insani boyutunun da önemli olduğunu kaydeden Putin, eğitim alanında işbirliğine ilişkin bazı eksik noktaların tamamlanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Putin, Paşinyan'ı bu ay Kazan'da yapılacak BRICS liderler zirvesine davet etti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere dikkati çekerek, son aylarda Rusya ile Ermenistan arasında oldukça aktif bir siyasi diyalog yürütüldüğünü hatırlattı.

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Paşinyan, Erivan'da hükümetlerarası işbirliği komisyonunun bir toplantısının yapılmasının yanı sıra bu ayın başında Avrasya Ekonomik Birliği hükümetlerarası konseyinin bir toplantısının yapıldığını ve burada Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile işbirliği konularını müzakere ettiklerini dile getirdi.