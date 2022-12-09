Rusya ve ABD arasındaki takasta serbest kalan Bout Moskova’ya geldi

Rus haber ajansı TASS’a göre, Bout’u taşıyan uçak, gece saatlerinde başkentteki Vnukovo Havalimanı'na iniş yaptı.
Bout, ABD ile Rusya arasında dün Abu Dabi Havalimanı'nda yapılan tutuklu takası kapsamında, ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner’a karşılık serbest bırakılmıştı.
Bout, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) silah sağladığı gerekçesiyle Tayland’da 2008’de gözaltına alınmıştı. Tayland’dan ABD’ye iade edilen Bout, burada 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
ABD’li aktör Nicholas Cage’in başrolünde yer aldığı “Savaş Tanrısı” filminin, Bout’un hayat hikayesine dayandırıldığı öne sürülmüştü.
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