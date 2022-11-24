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Rusya ile Ukrayna arasında 100 esir takas edildi   

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasında Rusya 50, Ukrayna ise 50 askeri serbest bıraktı.   

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 20:25
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Rusya ile Ukrayna arasında 100 esir takas edildi   

Rusya ile Ukrayna arasında 100 esir takas edildi   
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, iki ülke arasında yeniden esir takası yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından esir takasına ilişkin yapılan açıklamada, "24 Kasım'da müzakere süreci sonucunda esaret ve ölüm tehlikesi altındaki 50 Rus askeri Kiev rejiminin kontrolü altındaki topraklardan iade edildi. Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait uçaklar serbest bırakılan Rus askerlerini tedavi ve rehabilitasyon için Moskova'ya sevk edecek. Serbest bırakılan tüm askerlere gerekli tıbbi ve ekonomik destek sağlanacak" denildi. 

Gerçekleşen esir takasına dair Ukrayna adına açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise, "Bugün 2'si subay 50 Ukrayna askerini Rus esaretinden kurtarmayı başardık. Bunların 20'si Ulusal Muhafız, 12'si Deniz Kuvvetleri, 10'u Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu, 6'sı sınır muhafızı ve 2'si de gönüllü asker. Azovstral'dan tahliye edilen 12 Mariupol savunucusunun yanı sıra Çernobil Nükleer Santrali'nden 15 ve Yılan Adası'ndan da 7 esiri geri almamız başarıdır" ifadelerini kullandı. 

Dün iki ülke arasında toplam 70 asker takas edilmişti. 
                               

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