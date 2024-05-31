Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi

Kaynak: AA
Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi

Rusya ile Ukrayna arasında esir asker değişimi gerçekleştirildi.

Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir değişimine ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna'nın elindeki 75 Rus esir askerin geri alındığı kaydedilen açıklamada, karşılığında 75 Ukraynalı esir askerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine verildiği belirtildi.

Açıklamada, esir değişiminin BAE'nin arabuluculuğuyla yapıldığı ifade edildi.

Zelenskiy de esir değişimini teyit etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya tarafından esir alınan 75 askerin Ukrayna'ya dönmesini sağladıklarını duyurdu.

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