Rusya Kiev bölgesini vurdu. 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA
Rusya Kiev bölgesini vurdu. 2 ölü, 3 yaralı

Rusya, Ukrayna’nın Kiev bölgesine füzeyle saldırdı. Gerçekleşen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya’nın gerçekleştirdiği saldırıda biri çocuk 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, biri çocuk 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Yapılan açıklamada, Kiev bölgesinde düşman füze saldırısı sonucu ölen sivillerin bir erkek ve bir çocuk olduğu, dün gece füze parçalarının Brovary bölgesindeki özel konutların üzerine düştüğünü, aralarında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişinin ağır yaralandığı ifade edildi.

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35 yaşında bir adam ve 4 yaşındaki çocuğun binanın enkazı altında kaldığı belirtilen açıklamada, “Ne yazık ki arama kurtarma çalışmaları sırasında ölü bulundular” ifade edildi.

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