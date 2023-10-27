Rusya Merkez Bankası faiz artırdı

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti.

Rusya Merkez Bankası faiz artırdı

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülke ekonomisindeki enflasyon baskısının beklentilerin üzerinde yüksek seviyede devam ettiği belirtildi.

İç talebin üretim kapasitesini giderek daha fazla aştığı, bu durumun da fiyatlarda artışa neden olduğu bildirilen açıklamada, Rus rublesindeki değer kaybı ve istihdam açığının da söz konusu eğilimi olumsuz yönde etkilediği ifade edildi.

Enflasyonun 2024'te yüzde 4 seviyesine düşürülmesi hedefinin hala geçerli olduğu belirtilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 15 seviyesine yükseltme kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, enflasyonda hedef seviyeye ulaşılması için ilave faiz artırımları dahil sıkı mali politika uygulamalarında sürenin uzatılabileceği bilgisi verildi.

Yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 7-7,5 seviyesine güncellendiği belirtilen açıklamada, 2023 büyüme tahmininin de yüzde 1,5-2,5 aralığından yüzde 2,2-2,7 aralığına çekildiği kaydedildi.

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