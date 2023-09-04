Rusya Nobel ödüllü gazeteciyi ajan ilan etti

Rusya, Ukrayna işgali sonrası artan baskıyla birlikte kapanan Novaya Gazeta’nın genel yayın yönetmeni Dmitry Muratov'u yabancı ajanlar listesine ekledi.

Rusya Nobel ödüllü gazeteciyi ajan ilan etti

Rusya Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Muratov’un "yabancı ajanlar tarafından bilgiler oluşturarak ve yaydığını ve bunları uluslararası platformlarda Rusya'nın dış ve iç politikaları hakkında olumsuz görüşler yaymak için kullandığını" öne sürdü.

Bakanlık Muratov’la birlikte ayrıca Ukrayna lehine yazılar yazan bir başka gazeteci Oksana Barsheva ile Denis Kataev’i, savaşa karşı çıkan komedyen Ruslan Bely’i ve Çeçenistan'dan bir tarihçiyi de aynı listeye koydu.

Rusya’nın yabancı ajanlar listesinde şu anda 674 kişi ve kuruluşu içeriyor.

Rusya’nın yasalarına göre, yurtdışındaki fonlardan yararlanan kişiler ya da kurumlar yabancı ülke ajanı olarak değerlendiriliyor. Ayrıca yabancı ajan olarak listelenen kişilerin yaptıkları yayınlara bunun bilgisini veren bir not eklemeleri zorunluluğu bulunuyor.

Muratov da uluslararası alanda Kremlin yönetimiyle ilgili yaptığı eleştirel haberle biliniyor.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Muratov, 2021'de "demokrasinin ve kalıcı barışın ön koşulu olan ifade özgürlüğünü koruma çabaları" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Muratov, ödülünü "öldürülen gazetecilere" adamıştı.

Muratov ardından Nobel ödülünü Ukraynalı çocuklara yardım için açık arttırmaya çıkarmıştı. Ödülü 103,5 milyon dolara satan Muratov parayı Ukrayna savaşı nedeniyle göçmen duruma düşen çocuklar için kullanmıştı.

Aynı zamanda genel yayın yönetmenliğini yaptığı gazete Novaya Gazeta, baskılar sonucu 2022’de baskı yapmayı durdurmuştu.

Gazetede çalışan çok sayıda gazeteci Rusya’dan ayrılmıştı.

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